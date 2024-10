Papa envia mensagem ao Brasil e pede 'harmonia'

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) - O papa Francisco enviou uma mensagem ao Brasil por conta da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e pediu "harmonia", inclusive "climática".

"No dia de Nossa Senhora Aparecida, quero saudá-los e estar perto de vocês", afirmou o líder católico em vídeo gravado durante o Sínodo dos Bispos, no Vaticano.

"Sigam em frente com essa mensagem da Virgem, que é toda harmonia: harmonia entre todos os cristãos, harmonia com toda a humanidade e harmonia climática", acrescentou o Papa, que sempre dedica uma mensagem ao Brasil no dia 12 de outubro.

"Peço à Virgem de Aparecida, a quem eu visitei várias vezes, que os abençoe, que os faça ir em frente e que os faça muito alegres, porque ela é a Virgem da alegria. Que o Senhor os abençoe", salientou.

Em 2013, Jorge Bergoglio visitou o Santuário de Aparecida durante sua passagem pelo Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude. Já em 2016, Francisco inaugurou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida nos Jardins Vaticanos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.