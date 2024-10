Após eleições, Marçal usa redes da campanha para vender cursos e livros

Após ser derrotado em primeiro turno, o influenciador e coach Pablo Marçal (PRTB) transformou os canais de comunicação da sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em plataformas para venda de cursos e livros.

O que aconteceu

Nesta semana, Marçal passou a anunciar cursos e livros nos canais de comunicação que eram usados pela sua campanha. Desde a última terça-feira (8), o influenciador tem vendido aulas nas listas de transmissão de WhastsApp e Telegram que eram usadas pelos eleitores. Os canais no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e X também voltaram a oferecer cursos e livros digitais.

O foco dos anúncios é o "Plano Família Rica", que custa R$ 59,90 e diz ensinar a lucrar "da forma mais fácil que existe na internet". "Com aulas simples e descomplicadas, Pablo Marçal vai te colocar no caminho do sucesso", diz um anúncio do curso.

O nome dos grupos no WhatsApp do candidato mudaram de "apoio ao Marçal 28" para "Plano Família Rica". Durante a campanha, o candidato contava com centenas de listas de transmissão no aplicativo de mensagens, nas quais eram divulgadas agendas de campanha. Na terça (8), essas listas passaram a se chamar "Plano Família Rica", um novo curso que o empresário tem divulgado em todas as plataformas.

O "Plano Família Rica" também é anunciado na página do coach no Instagram, que tem quase seis milhões de seguidores. "Porque você não tem culpa de não ter vindo de uma família rica, mas tem culpa se uma família rica não vier de você", diz uma postagem feita na sexta-feira (10).

A conta no X de Marçal também publicou vídeo sobre o "Plano Família Rica". "Plano Família Rica com Pablo Marçal Ao Vivo 10/10 às 20h28".

Um dos sites que promovia a campanha do candidato foi atualizado para vender o "Plano Família Rica". A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo

Já o canal de transmissão no Telegram de Marçal passou a vender um livro do coach. Em 10 de outubro, uma postagem diz que "você já nasceu rico. A única coisa que falta é você instalar os códigos e destravar o acesso". Na mensagem, há um link para uma página de venda de um livro digital de Marçal em seu site oficial. O anúncio diz que a oferta é por tempo limitado, de R$ 200 por R$ 10,34 (em duas vezes de R$ 5,17).

Marçal já tinha cobrado R$ 97 em ingressos presenciais para seu primeiro evento após a derrota. Chamado "a convocação", ocorreu em 8 de outubro em Alphaville. Marçal fez comentários sobre as eleições e lançou o curso, que chamou de "o maior programa de prosperidade da história do Brasil". Anunciou que fará transmissões ao vivo todos os dias de outubro, para atrair novos alunos.