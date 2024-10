Flórida promete reconstrução após dois furacões: 'Paraíso ainda é paraíso'

Chris Fiore deveria estar aceitando a entrega de novos eletrodomésticos e móveis, substituindo itens que foram inundados pelo furacão Helene há apenas algumas semanas.

Em vez disso, a moradora de Siesta Key, a cidade da ilha barreira da Flórida onde o furacão Milton atingiu a costa esta semana, estava usando uma vassoura para empurrar lama e água do mar para fora de seu apartamento térreo, uma casa dos sonhos que ela comprou há apenas quatro anos.

"Não há chance de eu levantar estacas", disse Fiore na sexta-feira, apontando para a linha d'água onde a água do oceano no início desta semana chegou a uma altura de cerca de 60 cm na parede. "Estou redobrando os esforços, pensando em janelas e portas de furacão, descobrindo como impedir que essa água entre."

Esse sentimento foi ecoado por vários moradores de Siesta Key que falaram com a Reuters na sexta-feira. Os moradores foram superados em número pelos trabalhadores da limpeza e pessoas distribuindo cartões anunciando telhados e outros serviços de construção após dois grandes furacões em duas semanas.

Chris Fiore posa para imagem próximo a destroços de sua casa danificada, após o furacão Milton, em Siesta Key, na Flórida (EUA) Imagem: Brad Brooks/Reuters

Todos estavam se sentindo desanimados com o golpe duplo de Helene e Milton. Mas ninguém parecia derrotado, apesar das ameaças de mais e mais fortes furacões vindo em sua direção no futuro.

"O paraíso ainda é o paraíso, apesar dessa bagunça", disse Pat Hurst, que mora com seu marido Bill em Siesta Key desde 2011. "Dito isso, limpar a sujeira de um furacão enquanto tentávamos nos preparar para outro foi realmente estressante."

Enquanto aqueles que vivem fora das zonas propensas a furacões podem se perguntar por que seus moradores escolhem ficar, é fácil ver o apelo de Siesta Key, mesmo depois de um furacão. A mistura de casas baixas e condomínios de três andares é pintada em tons pastéis agradáveis, e o centro da cidade é repleto de restaurantes e bares atraentes.

Depois de Milton, a areia branca e fina da praia cobria as ruas várias quadras para o interior. As casas foram viradas do avesso, com todos os bens domésticos imagináveis arruinados por Helene amontoados ao longo das estradas. Os cocos foram arrancados das árvores e jogados em pedaços.

Barcos normalmente atracados em canais foram jogados em terra. Lixeiras já cheias devido à limpeza do Helene estavam sendo cobertas pelos detritos de Milton.

O quinto furacão mais intenso do Atlântico já registrado, intensificou-se rapidamente de uma tempestade de categoria 1 para a categoria máxima 5 no mar em menos de 24 horas, o exemplo mais recente de uma tendência preocupante de tempestades cada vez mais poderosas e mais rápidas devido às mudanças climáticas.

Milton atingiu a costa como uma categoria 3. Pelo menos 16 mortes foram atribuídas a Milton, segundo a CBS News.