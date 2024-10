Mulher iraniana é resgatada em São Paulo após denúncia de cárcere privado

Uma mulher iraniana foi resgatada nesta sexta (11) em uma mesquita no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, após denúncia de cárcere privado.

O que aconteceu

A vítima foi encontrada após sua amiga denunciar o caso à Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) no Rio de Janeiro. A partir do relato, a Polícia Civil do Rio, com apoio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher e da Delegacia Antissequestro de São Paulo, localizou a vítima.

O marido dela foi preso, no último dia 6, por agressão na forma da Lei Maria da Penha, conforme as informações da Polícia Civil do RJ.

Ao ser ouvida, ela disse que estava no local de forma consentida, mas solicitou retorno ao Rio de Janeiro, ficando sob proteção do programa de proteção feminino, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

A investigação está sob sigilo para preservar a vítima, e diligências continuam para esclarecer todos os fatos.