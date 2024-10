Mais um soldado da Unifil é ferido no sul do Líbano

BEIRUTE, 12 OUT (ANSA) - Mais um soldado da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) foi ferido durante combates no sul do país árabe.

Em comunicado, a Unifil disse que um militar do quartel-general am Naqoura foi "atingido por tiros de arma de fogo devido a atividades militares em curso nas proximidades".

"Ainda não sabemos a origem dos disparos", acrescenta a nota.

O estado de saúde do "capacete azul" é "estável", segundo a Força da ONU, que foi alvo de ataques israelenses nos últimos dias, deixando pelo menos quatro soldados feridos.

Em declaração à agência AFP, o porta-voz da Unifil, Andrea Tenenti, alertou para o risco de um "impacto catastrófico para todos" no caso de o conflito entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah se alastrar pela região.

"Está muito difícil trabalhar porque há muitos danos, inclusive no interior das bases", ressaltou Tenenti.

Os ataques israelenses à Unifil provocaram um protesto formal da Itália contra Tel Aviv e fizeram o governo da premiê Giorgia Meloni convocar o embaixador israelense no país para prestar esclarecimentos - o contingente da Força Interina da ONU inclui mais de mil soldados italianos.

"Queremos saber se foi uma escolha política ou de militares no campo de batalha. Nossos militares não são terroristas do Hezbollah, e nós somos amigos de Israel, então esperamos respostas da investigação israelense", disse o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

(ANSA).

