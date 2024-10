Líbano anuncia 15 mortos em bombardeios israelenses fora de redutos do Hezbollah

Quinze pessoas morreram neste sábado em bombardeios israelenses contra três cidades localizadas ao norte e sul de Beirute, fora dos redutos do Hezbollah, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

Um "ataque do inimigo israelense em Maaysra", cidade xiita localizada em uma região montanhosa de maioria cristã ao norte de Beirute deixou nove mortos e 15 feridos; um outro em Barja, cidade sunita da região de Chouf, ao sul da capital, deixou 4 mortos e 18 feridos; e um terceiro deixou dois mortos e quatro feridos na costa norte, em Deir Billa, detalhou o ministério.

A agência oficial ANI também reportou bombardeios no Vale do Bekaa, leste do país, e no sul, principalmente contra uma base de socorristas ligados ao Hezbollah.

Outro bombardeio israelense atingiu hoje um mercado na cidade de Nabatieh, a cerca de 10 km da fronteira entre os dois países, informou a ANI. O Ministério da Saúde libanês reportou oito feridos e informou que bombeiros continuavam trabalhando no local.

