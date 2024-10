Lenda da música francesa, Michel Jonasz lança novo álbum com maiores sucessos de sua carreira

Grande intérprete de música francesa das décadas de 70 e 80, Michel Jonasz fez parte da efervescência da disco-funk na França. Aos nostálgicos dessa época dourada, o artista acaba de lançar um novo álbum, com seus maiores sucessos.

Michel Jonasz dispensa apresentações na França: sua carreira solo deslanchou com o hit "Dites-moi", em 1974, o que abriu as portas para trabalhar junto a outros grandes nomes da música francesa, como Françoise Hardy.

Cinquenta anos depois, o incansável artista teve a ideia de lançar uma compilação de seus maiores sucessos, "Soul". Para fugir do formato "best of", Michel Jonasz reuniu amigos, como o baterista Manu Katché e o pianista Jean Yves D'Angelo, e regravou os grandes hits de sua carreira, entre eles, "Joeur de Blues", em destaque na playlist da Programação Musical da RFI. Aumente o som!

Aumente o som! Ouça o Balada Musical todos os sábados nos programas da RFI e também no Spotify e no Deezer. E não deixe de conferir as playlists mensais da Programação Musical da RFI no YouTube, Deezer e Spotify!