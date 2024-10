Kamala divulga relatório médico, em contraste com Trump

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à presidência, divulgou uma carta de seu médico no sábado que a declarou com boa saúde e apta a assumir um alto cargo, em um esforço para marcar um contraste com seu rival nas eleições Donald Trump.

Em um memorando distribuído pela Casa Branca, o médico da vice-presidente, Joshua Simmons, disse que exames mais recentes de Kamala vieram "normais", que ela mantém um estilo de vida ativo e "dieta muito saudável" apesar de uma agenda lotada, sofre de alergias sazonais e urticária esporádica, não usa tabaco e bebe álcool apenas com moderação.

"Ela tem a resiliência física e mental necessária para executar com sucesso os deveres da Presidência, incluindo aqueles como chefe do Executivo, chefe de Estado e Comandante em Chefe", escreveu o médico.

Kamala, 59 anos, está concorrendo contra o republicano Trump, 78 anos, para a Casa Branca. Ela tornou suas informações médicas públicas no sábado em um esforço para chamar a atenção para a recusa de Trump em fazê-lo, de acordo com um assessor de Kamala.

A campanha de Kamala está ansiosa para destacar a idade do ex-presidente desde que ele se tornou o candidato mais velho na corrida depois que o presidente Joe Biden, 81, se afastou como o da corrida após um desempenho ruim no debate contra Trump.