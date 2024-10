Hezbollah anuncia que lançou drones contra base militar israelense em Haifa

O movimento islamista libanês Hezbollah anunciou neste sábado que (12) lançou um ataque com drones no dia anterior contra uma base militar em Haifa, norte de Israel.

Os combatentes do Hezbollah lançaram neste sábado às 20h (horário local) "um ataque aéreo com um grupo de drones carregados com explosivos contra uma base de defesa aérea" em Haifa, disse o movimento pró-iraniano em um comunicado.

