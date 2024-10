Helicóptero dos bombeiros colidiu com paredão, diz secretário de Segurança

O secretário de Segurança e Trânsito de Ouro Preto, Moisés dos Santos, afirmou que o helicóptero dos bombeiros que caiu na região de Ouro Preto (MG), colidiu com um paredão.

Secretário ressaltou que é cedo para falar das causa do acidente. "Não podemos falar o que causou o acidente, mas visivelmente estava um mau tempo, a serra estava com bastante névoa e a gente não sabe exatamente o que causou o acidente, mas a perícia foi acionada, o Cenipa. Eles farão os trabalhos de praxe e com certeza concluíram o que deu a causa a esse acidente fatal", explicou, em entrevista a rádio FM O Tempo 91,7.

Seis tripulantes da corporação de Minas Gerais estavam a bordo. Entre eles, o capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, doutor Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário. O sargento Wellerson participou da operação de resgate em Brumadinho.

A equipe do Corpo de Bombeiros que tripulava a aeronave Arcanjo, infelizmente chocou-se contra o paredão e vitimou os seis tripulantes.

Moisés dos Santos, secretário de Segurança e Trânsito de Ouro Preto, em entrevista à rádio FM O Tempo 91,7.

Corpos serão transportados para o IML de Belo Horizonte. De acordo com o secretário, a região é de difícil acesso e os corpos serão removidos por aeronave para a capital mineira.

Tripulação que estava dentro de helicóptero dos bombeiros em MG morreu

Helicóptero do Corpo de Bombeiros atuava em regaste de acidente aéreo. A corporação fazia buscas por uma aeronave que caiu na região de Ouro Preto e era usado no combate a incêndios florestais. A morte do piloto Adriano Machado foi confirmada pela Prefeitura de Ouro Preto.

Bombeiros perderam contato com o Arcanjo 04 no final da tarde de sexta-feira (11). A região enfrentava tempo ruim no momento do acidente.

Helicóptero foi localizado na Serra Íngreme de Ouro Preto, após 12 horas de busca. Neste sábado (12), a equipe iniciou o resgate dos corpos dos tripulantes que estavam a bordo.