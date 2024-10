Moradores de SP continuam sem luz 14 horas após temporal

Moradores da capital e da Grande São Paulo continuam sem energia 14 horas após o temporal que atingiu toda a região.

O que aconteceu

Uma forte chuva causou apagão em vários pontos da cidade, incluindo a Avenida Paulista e Faria Lima. A Enel não informa quantos imóveis foram atingidos.

Nas redes, moradores relatam problemas na Bela Vista, Perdizes, Pinheiros, Ipiranga, Butantã, Vila Sônia, Cambuci, Capão Redondo e outros. Segundo a Enel, as regiõees oeste e sul da cidade foram as mais atingidas.

Também há relatos em outras cidades. Entre eles: Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri.

Em Itu, onde acontece o festival de música Tomorrowland, foi registrado ventania e chuva forte. Barracas foram reviradas, e pessoas relatam ter ficado assustadas com a situação. A organização diz que o festival continuará normalmente até domingo (13). "Com as melhorias investidas no Paraue Maeda pelo Tomorrowland Brasil, todas as estruturas para que o festival aconteça estão íntegras e não houve grandes incidentes".

Mais de 140 árvores caíram na região. Os Bombeiros atenderam chamados na Vila Andrade, Diadema, Campo Grande, Campo Limpo, Cotia e Jaraguá. Não há informação sobre desabamentos.

Uma pessoa morreu no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após ser atingida por uma árvore. Em Bauru, no interior do estado, três pessoas e um cachorro morreram em razão da queda de um muro.

Internautas relatam falta de energia

Um punhado dessas pelas ruas do bairro e nem um único carro de serviço da @EnelClientesBR tomando providências. E completamos 14 horas sem luz pic.twitter.com/s2mfm39Xf1 -- Joana Santana (@joanagrs) October 12, 2024

@EnelClientesBR, querida! Nossos alimentos estão estragando, o centro de SP está a horas sem luz e não tem um carro de vocês na rua. Ajuda aí 🙏🏻 -- Amand📊🍸💃🏻🦑🌟 (@AmandFerreira) October 12, 2024