Exército israelense afirma que Hezbollah disparou 320 projéteis contra Israel durante o Yom Kippur

O Exército israelense afirmou que o movimento Hezbollah disparou quase 320 projéteis do Líbano contra Israel durante o Yom Kippur, o Dia da Expiação, feriado mais sagrado do judaísmo que começou na sexta-feira ao pôr do sol e termina neste sábado ao pôr do sol.

"Durante o fim de semana do Yom Kippur, cerca de 320 projéteis lançados do Líbano pela organização terrorista Hezbollah entraram em Israel", disse um comunicado militar.

