Espanha vence Dinamarca (1-0) e lidera grupo na Liga das Nações

Com um gol de Martín Zubimendi, a seleção espanhola venceu a Dinamarca por 1 a 0 neste sábado (12), em Múrcia, e se colocou na liderança de seu grupo na Liga das Nações da Uefa.

Com a vitória, a Espanha, atual campeã do torneio, chega aos 7 pontos no grupo A4, à frente da própria Dinamarca (6).

O técnico Luis de la Fuente, que não pôde contar com vários jogadores lesionados, colocou em campo um time com cinco mudanças em relação ao jogo contra a Suíça em setembro.

Pedro Porro e Vivian na defesa, Zubimendi no meio para ocupar o lugar de Rodri, Mikel Oyarzabal pela ponta esquerda e o capitão Álvaro Morata de volta ao comando do ataque.

Morata quase abriu o placar aos 20 minutos, em um chute que passou muito perto da trave d Kasper Schmeichel. Logo depois, Lamine Yamal também experimentou de fora da área, mas o goleiro dinamarquês estava atento.

Por sua vez, o goleiro espanhol David Raya fez uma defesa espetacular aos 30 minutos, em um lance cara a cara com o atacante Kasper Dolberg.

No segundo tempo, De La Fuente resolveu mexer no time espanhol e colocou Álex Baena e Mikel Merino nos lugares Oyarzabal e Pedri.

As mudanças funcionaram, já que a 'Roja' passou a dominar o jogo, com Morata e Yamal como grandes protagonistas.

Até que o gol saiu a dez minutos fim, pelos pés de Martín Zubimendi, que bateu de fora da área e a bola desviou no meio do caminho para atrapalhar Schmeichel.

Na próxima rodada, no dia 15 de outubro, a Espanha recebe a Sérvia em Córdoba, enquanto a Dinamarca visita a Suíça em St.Gallen.

mfr/pm/cb

