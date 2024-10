Eleições nos EUA: Kamala Harris divulga relatório médico e usa saúde como vantagem contra Trump

Ela é mais nova que seu adversário e possui "a força física e mental necessária para cumprir os deveres da presidência". Esta é a principal conclusão que os eleitores podem tirar, segundo um conselheiro da campanha democrata que deseja permanecer anônimo, após a divulgação, neste sábado (12), de um relatório médico da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, 59, candidata à Casa Branca.

Esta avaliação médica, cujos detalhes não foram publicados na íntegra, pretende alimentar o debate sobre a (in)capacidade do seu rival republicano, Donald Trump, 78, de realizar mais um mandato presidencial.

Perguntas sobre a idade, robustez e acuidade mental de Joe Biden, 81, dominaram suaa campanha até sua desistência em julho passado, após um debate desastroso contra o ex-presidente republicano.

Desde então, a questão tem sido raramente discutida nos meios de comunicação social e não teve qualquer influência notável nas pesquisas, apesar da forte diferença de idade entre Kamala Harris e Donald Trump, e da tendência cada vez mais pronunciada deste último à digressões desconexas.

A idade como cartada política

A vice-presidente gostaria, portanto, de retomar o assunto, agora em seu benefício. A equipe de campanha dos democratas acompanha de perto os artigos publicados recentemente pelo jornal New York Times. Um deles aponta que Donald Trump, já criticado pela falta de transparência em relação à sua saúde durante o seu mandato, não publicou um relatório médico recente. Outro artigo analisa seus discursos, concluindo que são cada vez mais "longos", "confusos", "vulgares" e "obcecados pelo passado".

O ex-presidente, no entanto, tem um ritmo de viagens e reuniões intenso e não demonstra um cansaço comparável ao que, muitas vezes, marcou o andar, os traços e a fala do democrata Joe Biden. E de acordo com as pesquisas, a idade de Trump não é uma questão importante para os eleitores.

Uma pesquisa Gallup divulgada em 10 de outubro revela que 41% dos eleitores acham que Donald Trump é velho demais para ser presidente, um número que pouco mudou desde que Harris anunciou a sua candidatura. Em junho passado, 37% dos entrevistados partilhavam da mesma opinião, enquanto dois terços dos americanos acreditavam que Joe Biden era demasiado velho para permanecer na Casa Branca.

A líder democrata tem investido, também, em aparições em mídias alternativas, com o objetivo de falar aos jovens e, mais precisamente, às mulheres. Harris aposta em podcasts e programas de TV para falar a esse eleitorado.

O apoio da cantora Taylor Swift à Kamala Harris, anunciado em redes sociais logo após o primeiro debate entre os candidatos, é mais uma prova de que ela vem ganhando espaço entre as mulheres e jovens americanas.

(Com RFI e AFP)