Quem são os clientes que a Enel vai priorizar no religamento de energia?

Do UOL, em São Paulo

A Enel diz que vai priorizar os clientes eletrodependentes no restabelecimento de energia em São Paulo. Cerca de 1,6 milhão de pessoas continuam sem luz após o temporal que atingiu parte do estado na noite de ontem (11).

O que aconteceu

Os trabalhos da Enel priorizam empresas que dependem da energia e serviços essenciais, como hospitais e transportes, informou o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, durante entrevista a jornalistas na manhã deste sábado. Em alguns pontos de São Paulo, como no bairro da Lapa, clínicas cancelaram os atendimentos pela falta de energia.

A Sabesp é uma das empresas afetadas pela falta de energia em São Paulo e está na lista de prioridades, segundo a Enel. Há relatos de desabastecimento em São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André e Cotia. Os clientes foram orientados a usar água armazenada nas caixas de forma consciente.

A Enel não quis informar um prazo para o restabelecimento total da energia. "Não quero passar uma previsão para vocês sobre a qual eu não tenho evidência real que vamos conseguir atender", afirmou Lencastre. "Temos consciência do transtorno, sabemos da nossa responsabilidade".

Nos bairros Tatuapé e Rudge Ramos, em São Bernardo, moradores relatam que foram informados pelo atendimento da Enel que a energia só será restabelecida na segunda-feira (14). Questionado pelo UOL, o presidente da Enel diz que não tem informação sobre o prazo.

Presidente diz que mais equipes estarão nas ruas amanhã. A Enel vai receber apoio de funcionários do Ceará e do Rio de Janeiro nas áreas mais afetadas para "acelerar o processo".

Bairros com mais problemas são Jardim São Luiz, Pedreira, Campo Limpo, Jabaquara, Santo Amaro, Ipiranga, Pinheiros e Vila Andrade, segundo Enel. Nas redes, moradores também relatam falta de luz na Bela Vista, Sacomã, Perdizes, Pinheiros, Ipiranga, Butantã, Vila Sônia, Cambuci e Capão Redondo e em outras cidades, como Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Preto, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri.

A gente está vendo eventos climáticos no mundo inteiro, as redes no Brasil são majoritariamente aéreas e estão suscetíveis a esse tipo de evento climático. A gente precisa encarar essa realidade, temos que trabalhar para que essa resiliência seja maior.

Guilherme Lencastre, presidente da Enel SP

Chuva e vendaval atingiram a Grande SP na noite desta sexta. A capital registrou ventos com velocidade de 107,6 km/h, a maior desde 1995. Pelo menos sete pessoas morreram na região metropolitana e no interior.

Empresa orienta que os clientes afetados priorizem os canais digitais para abrir chamados. São eles: enviar gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia, exemplo: LUZ 012345678; baixar o App Enel na loja de aplicativo iOS ou Android; ou enviar mensagem para o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.