Aneel diz que pode rever concessão da Enel após apagão em SP

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) intimou a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento energético em São Paulo, para que apresente justificativas e proposta de adequação imediata do serviço diante dos apagões e ocorrências registradas na última sexta-feira 11, e neste sábado, 12, na capital paulista. Um forte temporal na noite de sexta deixou cerca de 2,1 milhões de paulistanos sem luz, além de matar pelo menos sete pessoas.

A Aneel afirmou em nota à reportagem que os diretores da instituição vão analisar a proposta da empresa. Caso a Enel "não apresente solução satisfatória e imediata da prestação do serviço", a agência vai instaurar "processo de recomendação da caducidade da concessão junto ao MME".

Em nota enviada à reportagem após a publicação, a Enel afirmou que "está comprometida em ir além dos indicadores estabelecidos e segue com um plano estruturado para seguir a trajetória de melhoria contínua dos serviços". (leia nota completa abaixo).

Durante coletiva de imprensa na manhã de sábado, a Enel não estipulou prazo para retomar totalmente o fornecimento de energia na capital e na região metropolitana de São Paulo. Cerca de 1,45 milhão de imóveis estavam sem energia às 15h, no último balanço divulgado pela Enel, o que representa aproximadamente 18% dos usuários.

Segundo a Enel, os bairros mais afetados na capital são:

Santo Amaro

Jardim São Luís

Socorro

Pinheiros

Americanópolis

Vila Andrade

Jardim Vaz de Lima

Alto de Pinheiros

Jardim Martini

Jardim Mariane

Um dos principais danos identificados foi em uma rede de alta tensão na região oeste, atingida por uma árvore de grande porte. Semáforos deixaram de funciona, prejudicando o trânsito na cidade.

A concessionária de energia apontou que está ampliando a equipe ao longo do dia e, também, no domingo, 13, quando devem chegar técnicos do Ceará e do Rio de Janeiro. Também disse que ainda está contabilizando os danos à rede.

A Aneel, por sua vez, afirmou que fiscaliza presencialmente a situação em São Paulo e monitora as ocorrências registradas. "Medidas firmes serão adotadas pela Agência nesse processo", disse em nota ao Estadão.

A agência estima que 2,6 milhões de consumidores ficaram sem energia no total, sendo que 2,1 milhões foram na área de concessão da Enel-SP. Depois de episódios como esse, os consumidores podem pedir indenizações caso tenham tido algum prejuízo com a falta de energia.

Mortes

Sete pessoas morreram no Estado de São Paulo vítimas das chuvas que atingiram o Estado na sexta-feira, 11. Os desabamentos provocaram uma morte na capital, devido a uma queda de árvore em um condomínio. Na cidade de Diadema, foi registrado um óbito em decorrência da queda de uma árvore. Em Cotia foram mais duas mortes. Três pessoas - uma criança, uma mulher e um homem idoso - morreram na tarde de sexta-feira, 11, soterradas após a queda de um muro no bairro Samambaia, em Bauru, cidade do interior de São Paulo. Um temporal com ventania atingiu diversas cidades paulistas no fim da tarde e início da noite.

Nota da Enel

A Enel reitera o seu compromisso com a população em todas as áreas em que atua e seguirá investindo para entregar uma energia de qualidade para todos. Em relação à concessão em São Paulo, a distribuidora está comprometida em ir além dos indicadores estabelecidos e segue com um plano estruturado para seguir a trajetória de melhoria contínua dos serviços.

O plano em execução inclui investimentos em iniciativas como o fortalecimento e a modernização da rede, a digitalização do sistema e a ampliação da capacidade dos canais de comunicação com os clientes, além da mobilização antecipada de equipes em campo em contingência e o aumento significativo do quadro de eletricistas próprios. Para o período 2024-2026, a Enel está investindo cerca de US$3,7 bilhões (aproximadamente R$ 20 bilhões) no país, o que demonstra o compromisso do grupo com o Brasil.

Deste total, cerca de 80% serão investidos em distribuição de energia. A companhia seguirá prestando todos os esclarecimentos às autoridades para além dos indicadores, que são acompanhados constantemente pela Aneel.

Em relação às chuvas que atingiram a área de concessão na noite de sexta-feira, acompanhadas de ventos de até mais de 100 km/h, a Enel Distribuição São Paulo informa que, até 15h, restabeleceu a energia para cerca de 650 mil clientes. Ontem à noite, por volta das 20h, 2,1 milhões de clientes estavam sem energia. No momento, técnicos da companhia seguem trabalhando para reconstruir trechos da rede elétrica danificados e restabelecer o serviço para cerca de 1,45 milhão de clientes impactados.