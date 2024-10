Aneel cobra providências da Enel e fala em rever concessão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) intimou a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento energético em São Paulo, para que apresente justificativas e proposta de adequação imediata do serviço diante dos apagões e ocorrências registradas na última sexta-feira, 11, e neste sábado, 12, na capital paulista. Um forte temporal na noite de sexta deixou cerca de 2,1 milhões de paulistanos sem luz, além de matar pelo menos sete pessoas.

A Aneel afirmou em nota à reportagem que os diretores da instituição vão analisar a proposta da empresa. Caso a Enel "não apresente solução satisfatória e imediata da prestação do serviço", a agência vai instaurar "processo de recomendação da caducidade da concessão junto ao MME".

Durante coletiva de imprensa na manhã de sábado, a Enel não estipulou prazo para retomar totalmente o fornecimento de energia na capital e na região metropolitana de São Paulo. Cerca de 1,6 milhões de imóveis estão sem energia, o que representa aproximadamente 20% dos usuários.

A concessionária de energia apontou que está ampliando a equipe ao longo do dia e, também, no domingo, 13, quando devem chegar técnicos do Ceará e do Rio de Janeiro. Também disse que ainda está contabilizando os danos à rede.

A Aneel, por sua vez, afirmou que fiscaliza presencialmente a situação em São Paulo e monitora as ocorrências registradas. "Medidas firmes serão adotadas pela Agência nesse processo", disse em nota ao Estadão.

A agência estima que 2,6 milhões de consumidores ficaram sem energia no total, sendo que 2,1 milhões foram na área de concessão da Enel-SP.