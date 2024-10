'Verity' é o thriller mais perturbador que já li e não superei o final

Não é apenas com romances que Colleen Hoover ocupa lugar na lista dos best-sellers mundiais. A autora americana, famosa por 'É Assim que Acaba', já se aventurou no mundo dos thrillers —e 'Verity' é perfeitamente perturbador.

Longe das histórias de amor - mesmo que elas tenham traços tóxicos e habilidades para despertar gatilhos, Hoover criou uma trama que vai mexer com a sua cabeça e terminar de um jeito que te faz pensar: e agora?

Sobre o que é a história

Verity é uma autora de sucesso com livros que bombam com o público. Mas, antes de conseguir terminar uma série, acaba sofrendo um acidente que a impede de continuar escrevendo. Aclamada por seus leitores, a solução foi encontrar uma 'ghost writer' para terminar o que ela não conseguia.

E 'Verity' é perfeitamente perturbador Imagem: Rafaela Polo/UOL

É aí que entra Lowen Ashleigh na história. Também escritora, mas sem sucesso, ela foi contratada para escrever os três livros finais da série de Verity. Para isso, vai morar na casa da autora, viver a rotina ao lado de sua família e ter acesso às suas anotações.

Quem olha de fora vê um casal apaixonado, um marido cuidadoso. Para quem está dentro, a percepção de família de "propaganda de margarina" vai mudando aos poucos. E quanto mais Lowen descobre, mais estranhas as coisas ficam.

O que eu achei do livro?

Como já disse, esse é o thriller mais perturbador que já li. Até hoje não superei o final. E é geralmente sobre ele que perguntou a qualquer um que me diz ter terminado essa leitura. É uma mistura de "Dom Casmurro" com um "o quê?". Não sei nem explicar.

A história vai construindo a tensão aos poucos. Hoover soube fazer um thriller psicológico que te prende, cria a curiosidade e faz com que você tenha necessidade de saber o que acontece no final. Os personagens são bem construídos e as descobertas costuradas com maestria.

Não deixe seu preconceito com os romances da autora afastar você de viver essa jornada.

