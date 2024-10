Valdemar admite que há extremismo no PL, mas diz que partido é 'de direita'

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, negou na manhã desta sexta-feira (11) que o partido seja de extrema direita, mas admitiu a necessidade de lidar com uma ala extremista da legenda que é liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Valdemar definiu o PL como uma sigla de direita com alas extremistas. "Somos um partido de direita, mas temos várias pessoas de extrema direita. Eu não sou de extrema, sou de direita. Tenho relação com o pessoal do PT, PSB, do PDT", afirmou em entrevista à GloboNews. "Eles [extrema direita] não querem nem conversar [com esses partidos]."

Convencer Bolsonaro e sua ala é tarefa difícil, admitiu o presidente do PL. "Eu conversando com o Bolsonaro já é difícil convencer de muitas coisas... A cada dez [coisas], eu consigo convencer uma."

Segundo ele, a popularidade do ex-presidente torna o diálogo mais difícil."O Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. Não tem o nosso comportamento", disse ele. "O camarada chora [ao encontrar-se com ele na rua], criança gosta dele. É lógico que ele se sente no caminho certo."

Valdemar atribuiu ao ex-presidente o bom desempenho do PL na eleição deste ano. Quinta mais votada, a legenda elegeu 510 prefeitos no país. "O retrato do nosso partido é a força do Bolsonaro", disse ele ao mencionar vitórias em duas capitais e a ida para o segundo turno em outras nove. "Podemos chegar a seis prefeitos nas capitais. Nunca tivemos capital. Vamos dar um salto, é importante pra nós."

Valdemar negou que a direita saiu rachada do primeiro turno. As agremiações da centro-direita disputaram entre si a maioria das prefeituras. "Não tivemos essa divisão", disse ele. "Temos uma relação próxima com o PP, [com o] Republicanos. Tivemos mais problema com o [Gilberto Kassab, presidente do PSD]", que teria descumprido um acordo eleitoral em Santos, no litoral paulista.

Para Valdemar, o PT está vivo apesar de ter conquistado apenas 248 prefeituras. "O PT foi mal, mas isso não quer dizer que o Lula vá mal depois", disse.