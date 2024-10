Trabalho do Fed com inflação nos EUA ainda não acabou e ela segue elevada, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta sexta-feira, 11, que o BC dos Estados Unidos segue concentrado em trazer a inflação de volta à meta de 2% ao ano. Ele pontua que, mesmo já tendo desacelerado muito em 2024, a alta de preços segue elevada e precisa continuar normalizando.

Em discurso durante o Simpósio Anual de Banqueiros Comunitários, organizado pelo Fed de Chicago, ele destacou também a importância da instituição não se desesperar ante leituras de indicadores divergentes. "Se tivéssemos ouvido os mercados, as taxas de juros estariam muito mais baixas do que no nível atual, e a inflação não retornaria à meta."

Goolsbee não vota nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) deste ano.