Temos que rediscutir o papel do PT nas eleições para prefeituras, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira, 11, que é preciso "rediscutir o papel do PT na disputa pelas prefeituras". O petista fez uma autocrítica sobre o desempenho do partido e citou que "não tivemos (o PT) uma boa participação em São Paulo (o Estado)", por exemplo.

"Temos que rediscutir o papel do PT na disputa das prefeituras. O PT, nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em cinco países (sic), todos eles no Nordeste. Nós tivemos uma boa participação no Rio Grande do Sul, não tivemos uma boa participação em São Paulo, em Minas Gerais ganhamos as duas cidades que governamos", declarou.

A declaração se deu em entrevista do presidente à rádio O Povo/CBN de Fortaleza. Lula disse que "o PT cresceu o número de prefeitos e vereadores, mas já governou São Paulo, Porto Alegre e outras capitais importantes".

"O dado concreto é que o PT perdeu inclusive Araraquara (SP), que era uma cidade que tínhamos certeza de que iríamos ganhar. Em Teresina, até uma semana das eleições, todo mundo dava como certa a eleição do candidato do PT e não aconteceu", disse.

Lula afirmou, porém, que o resultado das eleições municipais não tem efeito direto nas eleições presidenciais. "Toda vez que termina eleições, aparecem os vencedores e heróis que acham que o mundo, a partir dali, mudou. A eleição de prefeito não tem muita incidência na eleição presidencial. Porque nem todo prefeito no segundo ano de mandato está bem", declarou.

O presidente da República disse que "o fato de o prefeito não ser do PT e ser do MDB, do PSD, não faz nenhuma diferença" para o direcionamento de recursos e obras para as cidades País afora. "Vou tratar ele (prefeito eleito) com o respeito que tenho pelo mandato que ele adquiriu e com respeito ao povo. Sempre foi assim e continuará sendo assim", disse.

Segundo o petista, a quantidade de prefeitos reeleitos no Brasil está diretamente ligada aos recursos investidos por meio de emendas do orçamento federal. "Essa quantidade de prefeitos reeleitos é em função de que eles estão com recursos para fazer coisas, senão não seriam reeleitos. Além disso, tem as emendas do orçamento, que era secreto até outro dia, que faz com que o dinheiro chegue na mão da prefeitura, às vezes sem chegar na do governador. É o maior percentual de prefeitos reeleitos da história, antes não era assim", afirmou.

Lula reconheceu, porém, que as derrotas são naturais e relembrou suas derrotas no passado. "Se perder eleição mas tiver boa participação, sem problema; se prepara para a próxima", declarou.