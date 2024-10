Superintendência do Cade aprova fusão entre Betfair Brasil e NSX Enterprise

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a fusão entre as empresas de apostas Betfair Brasil e NSX Enterprise. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e a operação também depende do aval do Ministério da Fazenda.

A Betfair pertence ao Grupo Flutter, que opera diversas marcas internacionais, incluindo Paddy Power, PokerStars, Sky Bet, Sportsbet, FanDuel, Sisal, Max Bet, Tombola, Junglee Games and Adjarabet.

Já a NSX atua por meio das marcas Betnacional, Betpix.io, Mr. Jack Bet e Pagbet.com.

"No contexto da recente legislação de apostas de quota fixa no Brasil, por meio da Lei nº 14.790/2023, que regularizou as apostas de quota fixa no País, a operação oferece à Flutter uma oportunidade comercial estratégica para expandir a sua presença no Brasil, em um mercado em rápida ascensão por meio da combinação de negócios com uma operadora local, uma equipe de gerenciamento experiente e marcas conhecidas. A operação também permitirá que a NSX expanda suas atividades no Brasil por meio da experiência internacional da Flutter na indústria de jogos, melhorando as suas atividades locais", alegaram as empresas no processo.