S&P 500 e Dow sobem com impulso de balanços de grandes bancos

Por Lisa Pauline Mattackal e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 subia e o Dow Jones atingiu um pico recorde nesta sexta-feira impulsionados pelos ganhos de grandes bancos após balanços do terceiro trimestre, enquanto dados mistos sobre os preços ao produtor respaldaram as expectativas de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve em novembro.

No entanto, o Nasdaq era pressionado pela queda de 8,1% na Tesla, depois que a fabricante de veículos elétricos apresentou seu tão esperado robotáxi mas não forneceu detalhes sobre a rapidez com que pode aumentar a produção ou lidar com possíveis obstáculos regulatórios.

O Dow Jones subia 0,42%, para 42.634,34 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,23%, a 5.793,58 pontos, e o Nasdaq Composite perdia 0,09%, para 18.265,31 pontos.

O Dow atingiu um recorde intradiário de alta, superando seus pares uma vez que as ações de grandes bancos impulsionaram o índice.

O índice financeiro também atingiu uma máxima recorde, subindo 1,8% e liderando os ganhos setoriais, enquanto as ações do S&P 500 Banks ganhava 4,5%.

As grandes empresas financeiras deram início à temporada de balanços, com o JPMorgan Chase subindo 5% depois de divulgar lucro maior do que o esperado no terceiro trimestre e elevar sua previsão de receita anual com juros.

O Wells Fargo tinha alta de 5,6% após seu lucro também superar as expectativas dos analistas. A BlackRock ganhava 3,9% já que gestora de ativos informou que seus ativos sob gestão haviam atingido um recorde pelo terceiro trimestre consecutivo.

Enquanto isso, dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o índice de preços ao produtor para a demanda final ficou inalterado em setembro sobre o mês anterior, contra expectativa de aumento de 0,1% de economistas consultados pela Reuters.

No entanto, o núcleo do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, teve alta de 2,8% na base anual, contra expectativa de 2,7%.

Os operadores mantiveram as apostas em um corte de 25 pontos-base na taxa pelo o banco central dos EUA em novembro, precificando uma chance de quase 84%, de acordo com o FedWatch da CME.