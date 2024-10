Se trabalhador tiver crédito consignado, não precisa comprometer o FGTS, afirma Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 11, que seu governo quer estender o crédito consignado a trabalhadores da iniciativa privada. Se isso acontecer, segundo ele, essas pessoas não precisarão recorrer ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - o mecanismo desagrada ao atual governo.

"Temos dois debates hoje. Tem o saque-aniversário do Fundo de Garantia, que é uma coisa que está causando um certo problema na poupança do FGTS, mas a gente tem noção de que não pode acabar, porque vai mexer com muita gente. O que a gente quer é fazer com que os trabalhadores da iniciativa privada tenham o direito a crédito consignado", declarou o presidente. "Acho que os trabalhadores vão concordar que se eles tiverem o crédito consignado não precisam comprometer seu Fundo de Garantia. Porque hoje o trabalhador que recebeu uma parte do Fundo de Garantia não pode retirar nem se for mandado embora, é um absurdo", disse Lula.

O presidente da República disse que o assunto está sendo discutido entre os ministérios do Trabalho e da Fazenda, e que não sabe se será possível o Executivo tomar alguma medida sobre o tema ainda em 2024. "É importante a gente não ter pressa para fazer para não fazer uma coisa errada", declarou.

Lula deu entrevista à rádio O Povo/CBN, em Fortaleza. Ele entregará obras e ônibus do governo federal. No fim da tarde, participa de comício do candidato petista a prefeito da capital cearense, Evandro Leitão, que disputa o segundo turno contra o bolsonarista André Fernandes (PL).