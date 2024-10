Chuvas em SP: cidade registra queda de energia e entra em estado de atenção

Do UOL, em São Paulo

A cidade de São Paulo está sofrendo com queda de energia em várias regiões, como o centro, zona oeste e sul, após forte chuva atingir a capital paulista nesta sexta-feira (11). Toda a capital paulista também está em estado de atenção para alagamentos. Em Bauru, no interior, três pessoas e um cachorro morreram após a queda de um muro.

O que aconteceu

Enel diz que acionou plano de emergência após parte da sua área concessão ser atingida por chuvas e fortes ventos no início da noite de hoje. A concessionária, responsável pela distribuição de energia no município, informou que também reforçou as suas equipes de campo para reconstruir "trechos de redes danificados".

"Técnicos da companhia seguirão atuando ao longo da noite para normalizar o serviço para os clientes que tiveram o fornecimento impactado", disse a empresa, sem estimar o número de consumidores afetados.

Há relatos de queda de energia na Santa Cecília e Barra Funda, além de Osasco, na região metropolitana. Até às 19h50 (horário de Brasília), o Corpo de Bombeiros disse não ter recebido nenhum chamado para ocorrência em razão das chuvas.

Um muro de blocos colapsou e deixou três mortos no bairro Samambaia, em Bauru, no interior paulista. As vítimas foram uma mulher, uma criança, um idoso e um cachorro que passavam pelo local, conforme a Defesa Civil.

Chuva de forte intensidade, com rajada de vento, atingiu a cidade por volta das 18h desta sexta. O quadro provocou queda de ao menos quatro árvores e o colapso do muro que provocou a morte de três pessoas — os nomes das vítimas não foram divulgados pelas autoridades. Por volta das 20h30 não chovia mais no município.

Estado de atenção para alagamentos na capital

O CGE divulgou que toda a capital paulista, incluindo as marginais Pinheiro e Tietê, entrou em estado de atenção para alagamentos desde às 19h30. O Centro de Gerenciamento de Emergências é o órgão da prefeitura responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital.

Conforme o CGE, áreas de instabilidade vindas da região de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, se deslocam rapidamente em direção à capital paulistas e municípios da região metropolitana. Há possibilidade de chuva moderada a forte, com rajadas de vento e queda de granizo. "A tendência é de tempo instável no decorrer de toda a noite", divulgaram.

Expectativa do CGE é para 25 mm de chuva na capital nesta sexta. Isso significa que, em cada metro quadrado da cidade, há possibilidade de 25 litros de água em um período de 24 horas, algo suficiente para provocar inundações ou alagamentos. Para o mês de outubro, a média mensal de chuva é de 125 mm na cidade São Paulo.

Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta às 19h30. Em mensagem, o órgão informou que há chuva forte se espalhando pela região metropolitana de São Paulo. "Tem vento, raios e granizo. Redobre o cuidado nas próximas horas."

Ocorrências em outros municípios

Relatos de chuva e ventania forte também ocorreram no festival de música Tomorrowland, que ocorre em Itu (SP), nesta sexta. Barracas teriam sido reviradas, e pessoas relatam ter ficado assustadas com a situação. O festival está sendo realizado no interior do estado entre sexta (11) e domingo (13). A organização ainda não se manifestou por meio das redes sociais.

Internautas relataram estar sem energia em diversos pontos da cidade

Tendência para os próximos dias

Sábado (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, começa com chuva entre o período da madrugada e o amanhecer. A quantidade de nuvens diminuirá ao longo do dia e o sol deve aparecer. A mínima será de 17ºC, que deve ocorrer à noite, enquanto a máxima será de 27ºC no período da tarde.

Já no domingo (13), o céu deve variar entre nublado e encoberto, com queda da temperatura, em razão de ventos que sopram do mar colaboraram para o ingresso de umidade e formação de muitas nuvens na faixa leste paulista. A mínima será de 16°C e máxima de 23°C.