Reencontrando velhos amigos: reassistir séries favoritas faz bem à saúde

Com que frequência você se pega apertando o play em uma velha série favorita, revivendo os mesmos episódios de TV que já viu antes —ou que até sabe de cor?

Sou um espectador crônico de programas que já assisti. Para mim, episódios de sitcoms como Blackadder (1983-1989), Brooklyn Nine-Nine (2013-2021) e The Office (2005-2013) são muito bem-vindos em momentos de estresse.

Mas, recentemente, antes de um prazo excepcionalmente desafiador, me vi mudando meu modo de assistir. Em vez de uma comédia escapista para a qual normalmente volto, mudei para Breaking Bad (2008-2013), um thriller de roer as unhas com uma complexa narrativa de herói invertido —imediatamente me senti à vontade.

O que nossas escolhas de reassistir nos dizem sobre nós mesmos? É normal que continuemos voltando aos velhos favoritos?

Histórias fictícias, relacionamentos reais

Embora unilaterais, os relacionamentos que formamos com os personagens de nossos programas de TV preferidos podem parecer muito reais. Eles podem aumentar o senso de pertencimento, reduzir a solidão —e continuar nos atraindo.

Quando assistimos novamente, sentimos tristeza, alegria e saudade, tudo ao mesmo tempo.

Chamamos a soma dessas contradições de nostalgia.

Originalmente cunhada no século 17 para descrever soldados suíços prejudicados pela saudade de casa, os psicólogos agora entendem a reflexão nostálgica como um escudo contra a ansiedade e a ameaça, promovendo uma sensação de bem-estar.

Todos nós confiamos na ficção para nos transportar de nossas próprias vidas e realidades. A visualização nostálgica amplia a experiência, levando-nos a algum lugar que já conhecemos e amamos.

Nostalgia compulsiva

A pandemia da covid-19 desencadeou uma onda de nostalgia.

Nos Estados Unidos, a agência Nielsen descobriu que o programa mais transmitido de 2020 foi a versão americana da série The Office, sete anos após o término de sua exibição na televisão. Uma pesquisa da Radio Times revelou que 64% dos entrevistados disseram ter assistido novamente a um seriado de TV durante o confinamento, sendo que 43% assistiram a programas nostálgicos.

De repente, fomos jogados em uma situação desconhecida e em um estado perpétuo de inquietação. Tínhamos mais tempo disponível, mas também queríamos nos sentir seguros. A sintonia com o conteúdo familiar na televisão oferecia uma fuga —um santuário das realidades do futuro desconhecido.

Revisitar as conexões com os personagens da TV nos dava uma sensação de controle. Sabíamos o que estava por vir em seus futuros. A calma e a previsibilidade de seus arcos equilibravam a incerteza dos nossos.

Nostalgia como ponto de enredo

A nostalgia está no DNA da televisão desde que as primeiras decisões sobre programação foram tomadas.

Todo mês de dezembro, as emissoras se esforçam para exibir uma das muitas versões de "A Christmas Carol" (Um Conto de Natal), a história de fantasmas de Charles Dickens (1812-1870), muito recontada e familiar, que também apresenta a nostalgia como um dispositivo do enredo.

Exibida pela primeira vez na TV ao vivo na cidade de Nova York em 1944, com a tecnologia ainda nova, a transmissão deu continuidade a uma tradição de 100 anos em que o clássico aparecia nos palcos e nas telas de cinema.

Assistir a "A Christmas Carol" nos conecta ao período de festas e a uma metamorfose emocionante. O protagonista Ebeneezer Scrooge revisita versões há muito perdidas de si mesmo e passa de vilão a herói e a nosso velho amigo em uma única noite.

Para os espectadores, reencontrar esse personagem na mesma época, todos os anos, também pode reconectar com o passado e criar um padrão previsível, mesmo no frenesi da temporada de bobagens.

(Re)conexão no mundo real

A neurociência das experiências nostálgicas é clara. A nostalgia surge quando os dados sensoriais atuais —como o que você assiste na TV— correspondem a emoções e experiências passadas.

Isso desencadeia uma liberação de dopamina, um neurotransmissor do sistema de recompensa envolvido na emoção e motivação. O encontro com a lembrança é como carregar automaticamente e tocar em experiências positivas passadas, elevando o desejo e regulando o humor.

Portanto, a saudade se baseia em experiências codificadas na memória. Os programas de TV que escolhemos assistir novamente refletem nossos valores, nossos gostos e as fases da vida pelas quais passamos.

Talvez esse seja o motivo pelo qual as reinicializações de nossos filmes ou série favoritos, às vezes, não dão certo e acabam nos deixando decepcionados.

Ainda me lembro da desilusão esmagadora que senti ao assistir a série Knight Rider (2008-2009). Imediatamente recorri à mídia social para encontrar uma comunidade em torno do meu revés nostálgico

Mais forte com o estresse

Voltando ao meu prazo desafiador, o que diferenciava a experiência nostálgica de assistir a Breaking Bad?

Essa série evoca uma fase específica da minha vida. Assisti às três primeiras temporadas quando estava escrevendo minha tese de doutorado. A jornada de ascensão e queda de Walter White em direção à redenção está conectada a um período difícil pelo qual passei.

A previsibilidade do arco de Walter White na segunda exibição foi um refúgio improvável. O drama crescente de alto risco espelhou meu estresse crescente, ao mesmo tempo em que me conectou com quem eu era quando assisti essa produção pela primeira vez.

O resultado? O "modo pavor" foi desativado, mesmo quando meus anti-heróis marcharam novamente para seu terrível enredo.

*Anjum Naweed, é professor de fatores humanos, CQUniversity Australia

Este artigo é republicado no The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.