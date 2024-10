PT precisa construir discurso para novo mundo do trabalho, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que seu partido, o PT, precisa construir um discurso para o novo mundo do trabalho, onde muitas pessoas trabalham por conta própria, em aplicativos e sem carteira assinada, e disse que a legenda tem dificuldade em conversas com esses trabalhadores.

Em entrevista à rádio O Povo/CBN, de Fortaleza, Lula tratou do resultado do PT no primeiro turno da eleição municipal -- em que o partido ficou em nono lugar entre aqueles com mais prefeituras ganhas -- e disse que a base originária que criou o partido na década de 1980 hoje é bem menor do que era.

Ao comentar a eleição na cidade de São Paulo, disse que seu candidato, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pode vencer a eleição contra o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Lula disse que a disputa paulistana é entre "o tal do lulismo e o tal do bolsonarismo".

(Por Lisandra Paraguassu, em Brasília)