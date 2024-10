Nunes cola imagem a Tarcísio, e Boulos acena a eleitor de Marçal na TV

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) usaram a imagem de seus padrinhos políticos na estreia do programa eleitoral gratuito na TV do segundo turno, nesta sexta-feira (11). Pesquisa Datafolha divulgada ontem (10) mostra que o emedebista lidera a corrida com 55% das intenções de voto contra 33% do candidato do PSOL.

Nunes com Tarcísio

Nunes destaca o apoio de Tarcísio de Freitas (Republicanos). A campanha do candidato à reeleição dedicou 40 segundos da propaganda eleitoral para mostrar a boa relação do prefeito com o governador de São Paulo, que impulsionou sua campanha no primeiro turno. Tarcísio é chamado de "pessoa leal, corajosa e amiga".

O emedebista ressalta que terminou o primeiro turno na frente e manteve o discurso de ser o "caminho seguro" para São Paulo como antagonista de Boulos. "Está colocado em jogo situações muito antagônicas. A diferença entre a ordem e a desordem, entre a experiência e a inexperiência, o diálogo e o radicalismo", diz trecho. A campanha de Nunes tem tentado colar a pecha de radical no psolista e usado o histórico dele no MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), seu berço político.

Campanha também destacou origem periférica do candidato e deu espaço para apoiadoras mulheres. Dos cinco entrevistados que aparecem na peça declarando apoio a Nunes, quatro são mulheres. Ao longo da campanha do primeiro turno, adversários citaram o boletim de ocorrência registrado pela esposa de Nunes, Regina, em 2011, por violência doméstica para criticar o emedebista. Ele nega que houve agressão física.

O atual prefeito não fez acenos a eleitores de Pablo Marçal (PRTB). Segundo o Datafolha, Nunes herdou 84% dos votos recebidos pelo o ex-coach. A campanha do seu adversário, entretanto, acredita que é possível transferir votos.

Uma pessoa corajosa, determinada, legal, amiga, que eu nunca vou esquecer na minha vida e eu [digo que] tenho certeza a cada um de vocês da atitude correta, coerente e parceira do governador Tarcísio.

Ricardo Nunes durante propaganda eleitoral na TV

Boulos com Lula e acenos a eleitores de rivais

Boulos reforçou a imagem da candidata a vice Marta Suplicy (PT) e do presidente Lula (PT) nos primeiros minutos do programa. A ideia da campanha é colar a candidatura do psolista a experiência dos petistas para atrair votos da periferia. A ex-prefeita, segundo a equipe de Boulos, pode ajudar em áreas da zona sul onde ele não ganhou no primeiro turno.

O candidato do PSOL também fez acenos aos eleitores de Marçal e Tabata Amaral (PSB). Ele falou sobre empreendedorismo e de uma das propostas que incluiu do plano de governo da candidata do PSB. Boulos adotou o tom de que sua candidatura é a da mudança e tem dito que 70% dos paulistanos votaram pela troca do comando da prefeitura.

No programa eleitoral, Boulos não fez ataques diretos ao adversário, mas usou as inserções para criticar a gestão atual. Uma delas fala dos hospitais municipais e ironiza o slogan de Nunes que diz "cuidando de gente".

Um minuto do programa eleitoral do candidato foi reservado para um novo jingle que reforça número de urna. Cerca de 50 mil eleitores digitaram 13, número do PT na urna, no primeiro turno ao invés de 50. A confusão com os números já era uma preocupação da campanha do psolista, conforme antecipado pelo UOL.

Eu entendo as pessoas que votaram no Marçal, porque eu sei que são pessoas, na sua maioria, que estavam indignadas, revoltadas, com o jeito como a política é feita hoje em São Paulo, com uma prefeitura que só aparece na hora de cobrar boleto, mas não aparece na hora de ajudar as pessoas.

Guilherme Boulos em programa eleitoral na TV

Divisão na TV e rádio

Os programas eleitorais serão apresentados entre 11 e 25 de outubro. Os candidatos também terão 25 minutos de inserções distribuídos ao longo do dia entre 30 e 60 segundos.

No rádio, os programas serão transmitidos das 7h às 7h10, e das 12h às 12h10. Na TV, as transmissões acontecem das 13h às 13h10, e das 20h30 às 20h40.

No primeiro turno, Nunes teve 6 minutos e 30 segundos no horário eleitoral, o maior tempo entre os demais candidatos. Já Boulos, dois minutos e 22 segundos.