Perfume em cristais: Unilever usa tecnologia em nova linha de amaciantes

A Comfort, marca de amaciantes da Unilever, acaba de apresentar seu último lançamento: Comfort Boom, primeiro perfume para roupas em cristais no mercado nacional.

Segundo a marca, a composição do produto contém perfume encapsulado, que é liberado durante a lavagem das roupas.

85% das lavagens de roupa no Brasil levam amaciante. O brasileiro é obcecado por perfume. E as pessoas querem usar o amaciante também de outras formas. É um produto que chega para surpreender no formato.

Giovanna Gomes, vice-presidente de marketing de cuidados para a casa na Unilever.

A estratégia de lançamento de Comfort Boom envolve uma pesada ação nas redes sociais. Serão mais de 2 mil criadores de conteúdo e quase 100 influenciadores falando da marca — entre eles, estão nomes como Taís Araujo, Adam Mitch, Bianca Camargo, Guilherme Ibanes, Leticia Vaz e Patricia Ramos.

Na TV e mídia exterior, os comerciais começam a ser veiculados na semana do dia 20 de outubro. O produto tem dois perfumes: 'Euforia Floral' e 'Explosão de Frescor'. Os dois serão vendidos em embalagens de 275g, com um preço sugerido de R$17,99.