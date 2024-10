Paraná Pesquisas em Belo Horizonte: Bruno Engler tem 45% e Fuad Noman, 44,3% no segundo turno

Segundo o levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta, 11, Bruno Engler (PL) lidera a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte com 45% das intenções de voto dos eleitores da capital mineira. Seu adversário, Fuad Noman (PSD), aparece logo atrás, com 44,3%. Os dois, portanto, estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Os eleitores que ainda não sabem em quem vão votar ou que não responderam, somam 4%. Já os que declararam que votarão em branco, nulo ou em nenhum, são 6,8%. Esses dados são da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados.

O Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 7 e 10 de outubro. O grau de confiança do levantamento é de 95%, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-02047/2024.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos postulantes, Engler segue na liderança, com 29,1% da preferência dos eleitores, ante 27,8% de Fuad. Outros nomes citados durante a pesquisa somam 0,9%. Não sabem ou não responderam, 35,3%. Já a parcela de eleitores que não votarão em ninguém, em branco ou anularão o voto, chegou a 7%.

A rejeição ao candidato do PL, no entanto, é superior à de seu oponente. 39,6% dos eleitores "não votaria de jeito nenhum" em Engler, enquanto o índice de entrevistados que respondeu a mesma coisa sobre Fuad chegou a 36,9%. Por sua vez, 28,2% disseram que poderiam votar no candidato do PSD para o cargo de prefeito de BH. Já o índice para quem diz poder votar no político do PL para assumir o cargo a partir do ano que vem, é de 22%.