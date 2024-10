Papa Francisco volta a se encontrar com Zelenskiy no Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco se encontrou nesta sexta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, no Vaticano, no segundo encontro entre eles em quatro meses.

Os dois líderes, que já haviam se reunido anteriormente durante a cúpula do G7 no sul da Itália em junho, conversaram por 35 minutos no palácio apostólico do Vaticano.

No final do encontro, Francisco presenteou Zelenskiy com uma obra de arte em bronze com uma flor crescendo ao lado de um pássaro, com a frase "A paz é uma flor frágil".

Zelenskiy deu ao papa uma pintura a óleo mostrando uma criança em meio a ruínas na cidade ucraniana de Bucha, que foi ocupada pelas forças russas por 33 dias em 2022. A Ucrânia e o Ocidente acusam as forças russas de cometerem crimes de guerra durante a ocupação de Bucha, o que Moscou nega.

Um comunicado do Vaticano não forneceu detalhes sobre a reunião do papa com Zelenskiy, mas disse que um encontro subsequente entre o líder ucraniano e o diplomata-chefe do Vaticano incluiu discussões "dedicadas ao estado da guerra... bem como as maneiras pelas quais ela poderia ser encerrada".

Zelenskiy está viajando pela Europa nesta semana para discutir seu "plano de vitória" com os líderes de Reino Unido, França, Itália e Alemanha, além do chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Autoridades ocidentais e Zelenskiy têm dito que a guerra com a Rússia está em um ponto crítico e que a Ucrânia está ansiosa por mais apoio para tentar mudar o equilíbrio no campo de batalha e se colocar em uma posição forte para eventuais negociações de paz.

O papa provocou a ira das autoridades ucranianas em março, quando sugeriu que elas deveriam ter a coragem de levantar a "bandeira branca" para negociar o fim da guerra.

Na época, Zelenskiy descartou as falas do papa como "mediação virtual".