Outros dois capacetes azuis são feridos em bombardeio israelense no Líbano, diz Unifil

A força da ONU no Líbano (Unifil) anunciou nesta sexta-feira (11) que dois soldados de paz do Sri Lanka foram feridos perto da fronteira com Israel e disse que os bombardeios do Exército israelense representavam "um risco muito grande" para suas tropas.

Dois outros soldados da paz indonésios foram feridos na quinta-feira após um bombardeio israelense contra a sede da Unifil.

O ataque provocou uma onda de indignação internacional.

A Itália chegou ao ponto de mencionar a possibilidade de classificá-los como "crimes de guerra" e a França convocou o embaixador de Israel nesta sexta-feira.

A Unifil, que mantém cerca de 10.000 soldados posicionados no sul do Líbano, disse nesta sexta-feira que houve "explosões pela segunda vez em 48 horas" perto de uma "torre de observação" em sua sede e que "dois capacetes azuis foram feridos".

Além disso, "tanques israelenses avançaram" e "uma escavadeira do Exército israelense derrubou seções de um muro de proteção" de uma posição da Unifil no vilarejo libanês de Labboune, acrescentou o órgão da ONU.

"Tais ações representam um risco muito grande para as forças de paz", disse.

Há um ano, a Unifil vem pedindo o fim das hostilidades entre Israel e a milícia islamista libanesa Hezbollah, que está envolvida em uma guerra aberta há três semanas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que os disparos de quinta-feira foram incidentes "intoleráveis" que não devem se repetir.

O Exército israelense reconheceu ter disparado contra Ras al-Naqoura, perto da fronteira, e afirmou que os milicianos do Hezbollah operam perto das posições da ONU.

