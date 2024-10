ONS reduz previsão para reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste a 39,4% ao final de outubro

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu a previsão para o nível dos principais reservatórios de usinas hidrelétricas do país ao final de outubro, ao mesmo tempo em que elevou a projeção para a carga de energia elétrica no mês.

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o órgão estimou que os reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste deverão alcançar 39,4% da capacidade ao final de outubro, ante 40,1% previstos na semana anterior.

O ONS reduziu a expectativa para as chuvas que deverão chegar às hidrelétricas do Sul do país, estimadas agora em 86% da média histórica, contra 100% previstos há uma semana. Para as demais regiões, foram elevadas as projeções para o Nordeste (34% da média, ante 31%) e Norte (49%, ante 40%) e mantida para o Sudeste/Centro-Oeste (45%).

Já para a carga de energia elétrica no Brasil, o operador estimou um crescimento de 4,4% ante outubro de 2023, a 81.952 MWmédios, contra 4,2% esperados uma semana atrás.