Cerveja, chopeiras e mais: itens para entrar no clima da Oktoberfest Brasil

A Oktoberfest, também conhecida como 'Festival da Cerveja', é uma tradição alemã que também é celebrada no Brasil, em Blumenau (SC) e São Paulo (SP). A festa, que homenageia a cultura e culinária do país europeu, começou nesta quarta (9) e vai até o dia 27 de outubro.

E para quem quer entrar no clima do festival, o Guia de Compras UOL preparou uma lista para os amantes de cerveja com itens como chopeiras, caixas de cerveja, copos, caneca e caixa térmica com descontos de até 31%. Confira a lista completa:

Cervejas

Caixa com 8 latas de cerveja Budweiser American Lager de 269ml;

Promete sabor leve, cor clara e aroma discreto;

Com teor alcoólico de 5%.

Cada unidade de garrafa no formato long neck vem com 300 ml da bebida;

Tem sabor intenso e final suave;

Teor alcoólico: 5%.

Este pack inclui 12 latas (350 ml) de cerveja lager puro malte Amstel;

Com cor dourada e sabor levemente amargo, a bebida conta com receita europeia;

É feita de ingredientes naturais e sem aditivos;

Teor alcoólico: 4,6%.

Caixa com 12 cervejas lager puro malte em latas de 350 ml;

Teor alcóolico de 5%.

Barril com 5 litros de cerveja Heineken Pilsen;

É puro malte com sabor fresco e equilibrado com notas frutadas;

Teor alcoólico: 5%.

Copos

Formato inspirado na Oktoberfest para homenagear soldados alemães, que, segundo uma antiga lenda, utilizavam suas botas para beber cerveja;

Copo de vidro com capacidade de 620 ml.

Copo térmico com capacidade de 473 ml;

Composto de aço inoxidável;

Preserva a cerveja gelada por até quatro horas e com gelo por até 15 horas;

Não transpira e pode ser levado à máquina de lava-louças.

Caneca com capacidade de 709 ml;

Composta de aço inoxidável;

Preserva a temperatura sem gelo por até 5 horas;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

Chopeiras

Veda a garrafa ou lata e despeja bebida no copo com espuma espessa;

Promete ativar o fermento e produzir mais bolhas de gás da cerveja;

Composta por material resistente ABS e silicone.

Reservatório com capacidade para 3,5 litros de bebida;

Possui sistema de degelo inverso, que promete manter a bebida gelada por até 2 horas;

Com base giratória.

Reservatório com capacidade de 3,5 litros;

Gela a cerveja em uma temperatura média de 3° graus em 1 minuto, de acordo com o fabricante;

Possui reservatório inferior com gelo.

Caixa térmica

Caixa térmica com capacidade de 30 litros;

Promete comportar até 45 latas;

Com alças para transporte.

