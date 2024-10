Obama mira eleitorado masculino em comício para Kamala na Pensilvânia

Por Jeff Mason

PITTSBURGH (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama fez um discurso apaixonado contra o candidato republicano, Donald Trump, na quinta-feira durante um comício na Pensilvânia, no qual ele apelou diretamente aos homens para que rejeitem as bravatas de Trump e apoiem a vice-presidente, Kamala Harris.

Obama tem apoiado Kamala desde que ela chegou ao topo da chapa democrata, depois que o presidente, Joe Biden, desistiu de sua candidatura em julho, após um desempenho ruim no debate contra Trump.

Obama, cujo mandato na Casa Branca terminou em 2017, ainda é popular entre a base de seu partido. O comício que ele encabeçou na Universidade de Pittsburgh, realizado enquanto Kamala passava o dia fazendo campanha em Nevada e no Arizona, é o primeiro de vários eventos que ele planeja realizar nas próximas semanas.

Em comentários que criticaram Trump tanto por seu caráter quanto por suas propostas, Obama se concentrou nos eleitores do sexo masculino, um grupo que Kamala tem tido dificuldades para conquistar.

"Sinto muito, senhores. Percebi isso especialmente em alguns homens que parecem pensar que o comportamento de Trump, o bullying e o fato de rebaixar as pessoas é um sinal de força. Estou aqui para lhes dizer que isso não é força de verdade", disse ele.

"A verdadeira força consiste em ajudar as pessoas que precisam e defender aqueles que nem sempre podem se defender sozinhos. É isso que devemos querer para nossas filhas e para nossos filhos."

Antes do comício, durante uma parada em um escritório de campanha local, Obama foi um pouco mais longe, sugerindo que os homens negros não estão apoiando Kamala por conta de seu gênero.

"Parte disso me faz pensar -- e estou falando diretamente com os homens -- parte disso me faz pensar que, bem, vocês simplesmente não estão sentindo a ideia de ter uma mulher como presidente e estão apresentando outras alternativas e outras razões para isso."

No comício, Obama disse que Trump só se importa com seu próprio ego e dinheiro. Ele enfatizou que Kamala foi criada na classe média e acredita nos valores norte-americanos, o que ele contrastou com as mentiras do ex-presidente republicano e as tentativas deliberadas de enganar, inclusive recentemente sobre a resposta do governo aos furacões.

Ele destacou os "planos concretos" de Kamala sobre moradia e impostos.

"Kamala está tão preparada para o trabalho quanto qualquer outro candidato a presidente jamais esteve", disse ele. "Com Kamala, você tem planos reais. Trump - conceitos de um plano."