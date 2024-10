O que é a dieta lactovegetariana, que Cid Moreira fazia desde os 30 anos?

O jornalista Cid Moreira, que morreu no dia 3 de outubro, aos 97 anos, já havia compartilhado que seguia a dieta lactovegetariana e creditava sua longevidade a esse estilo de vida. Uma ramificação do vegetarianismo, essa dieta exclui o consumo de carne e ovos, permitindo, no entanto, produtos lácteos (derivados do leite).

Benefícios e riscos desse tipo de dieta

A dieta vegetariana e suas variações, como a lactovegetariana, estão ligadas a uma série de benefícios para a saúde, incluindo menor risco de obesidade, diabetes tipo 2, colesterol alterado e doenças cardíacas.

Artigo do Instituto Nacional do Câncer dos EUA defende que dietas a base de plantas também representam menor risco de desenvolvimento de certos tipos de câncer, como de estômago, pulmão, boca e garganta.

Para a Associação Americana de Nutrição e Dietética, dietas veganas e vegetarianas são "saudáveis, nutricionalmente adequadas e apropriadas para todas as fases do ciclo de vida, incluindo gravidez e infância".

Imagem: Anna Pelzer/ Unsplash

Por outro lado, dietas vegetarianas e veganas mal planejadas podem resultar em baixa ingestão de alguns nutrientes, especialmente de vitamina B12, já que ela não está disponível em alimentos de origem vegetal, o que geralmente torna a suplementação necessária. A vantagem da lactovegetariana estaria nesse ponto, já que o leite seus derivados são fontes desse micronutriente.

Aliás, segundo a nutricionista Caroline Beskow, a carência de B12 não é uma preocupação exclusiva dos veganos. "Frequentemente, não veganos também apresentam deficiência devido a hábitos alimentares inadequados", diz.

A recomendação diária de ingestão de B12 é de 2,4 mcg para homens e mulheres, mas pode variar em caso de gravidez ou amamentação.

De qualquer forma, é recomendado procurar um nutricionista para fazer a correta substituição dos alimentos e se há necessidade de suplementação de nutrientes.

Cid era lactovegetariano desde jovem

Em uma entrevista para a Folha de S.Paulo em 2023, realizada em comemoração ao seu 96º aniversário, o jornalista comentou sobre sua escolha e afirmou que era uma questão de "convicção".

Sou cristão e lactovegetariano, ou seja, como algumas coisas lácteas, mas não consumo carne desde os meus 30 anos, por questão de convicção. Não sinto falta de jeito nenhum. Meu coração está sempre bom, de três em três meses faço exames. Meus índices de sangue estão ótimos. Cid Moreira, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em 2023

Em 2019, no programa humorístico Lady Night, com Tatá Werneck, ele detalhou sua alimentação, dizendo: "De manhã, eu só como frutas, e no almoço, muitos legumes e arroz integral".

Cid Moreira morreu no Rio de Janeiro, quatro dias após seu aniversário de 97 anos. Ele estava internado há um mês, revelou sua esposa Fátima Sampaio.

O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldade no funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de Fátima e da equipe médica.

Internado para tratar uma pneumonia no Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, Cid Moreira não resistiu e morreu por insuficiência renal crônica.

*Com informações de reportagens publicadas em 01/11/2023 e 03/10/2024