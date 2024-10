Novo Datafolha SP para 2º turno: quem herda votos de Marçal e Tabata?

Do UOL, Em São Paulo

Na primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) está à frente com 55% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 33%.

Entender para onde vão os votos de candidatos eliminados no primeiro turno foi um dos focos da pesquisa, como Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). Confira os números abaixo.

Votos de Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes: herda 84% dos votos de Marçal

herda 84% dos votos de Marçal Guilherme Boulos: herda 4%

Votos de Tabata Amaral (PSB)

Guilherme Boulos : herda 50% dos votos de Tabata

: herda 50% dos votos de Tabata Ricardo Nunes: herda 33%

Apoio de Tabata, aliança Bolsonarista e recusa à Marçal

Na reta final da campanha para as eleições municipais, os candidatos à Prefeitura de São Paulo intensificaram suas articulações em busca de apoio e alianças que podem ser decisivas no segundo turno.

As últimas pesquisas de intenção de voto, os índices de rejeição têm guiado as estratégias de alianças e discursos, com alguns candidatos assumindo posições mais cautelosas para evitar contaminação política e reforçar suas chances.

Nunes, por exemplo, recusou seu apoio formal de Pablo Marçal (PRTB), a alta rejeição do influenciador superou os 50%, fazendo com que Nunes se afastasse da imagem do ex-coach, mas sem descartar completamente o eleitorado de Marçal.

Já o deputado Guilherme Boulos, que conquistou 29,07% dos votos válidos no primeiro turno, teve o apoio declarado de Tabata Amaral (PSB).

Nunes também contará com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que até então mantinha uma postura mais distante da eleição paulistana, mas declarou recentemente que vai se envolver ativamente no segundo turno, especialmente após pressões de aliados bolsonaristas.

A postura de Bolsonaro visa replicar a tática utilizada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que garantiu vitória em São Paulo ao capitalizar o apoio direto do ex-presidente. A expectativa é que Bolsonaro apoie Nunes de maneira mais explícita, mirando o eleitorado conservador que ainda não se decidiu.

Sobre a pesquisa

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores de São Paulo entre terça-feira (8) e quarta-feira (9). A pesquisa, encomendada pela Folha e pela TV Globo, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-04306/2024. O nível de confiança é de 95%, com uma margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.