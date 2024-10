Meio-campista Matheus Pereira é convocado para seleção brasileira

? Seleção Brasileira (@SelecaodaCBF) October 11, 2024

Após o triunfo na capital chilena, a seleção galgou posições na tabela de classificação: deixou a sétima posição e agora ocupa o quarto lugar. alçou a seleção ao quarto lugar a 11 rodadas do fim. Apenas os seis primeiros colocados asseguram vaga direta no Mundial de 2026, com sede no Canadá, Estados Unidos e México. O sétimo colocado terá de passar pela repescagem para carimbar a vaga.

"Feliz de ver a maturidade da equipe, com equilíbrio e tranquilidade, um grupo jovem, tentando acelerar, invertendo a bola para os lados. Vimos nesse jogo muita coisa que foi trabalhada. Ficou claro que estamos seguindo passo a passo e aos pouquinhos tentando encontrar o melhor caminho", disse Dorival, durante entrevista coletiva após a vitória do Brasil.

Na próxima terça (15) os brasileiros enfrentam os peruanos no Estádio Mané Garincha, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Lista de convocados

GOLEIROS

Weverton - Palmeiras

Bento - Al-Nassr

Ederson - Manchester City

LATERAIS

Danilo - Juventus

Vanderson- Monaco

Alex Telles - Botafogo

Abner - Lyon

ZAGUEIROS

Beraldo - PSG

Fabrício Bruno - Flamengo

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Andreas Pereira - Fulham

Gerson - Flamengo

Matheus Pereira - Cruzeiro

Rodrygo - Real Madrid

ATACANTES

Endrick - Real Madrid

Raphinha - Barcelona

Luiz Henrique - Botafogo

Igor Jesus - Botafogo

Savinho - Manchester City

Gabriel Martinelli - Arsenal