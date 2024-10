Maior importância do horário de verão é entre 15 de outubro e 30 de novembro, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira, 11, que a janela de maior relevância para a implementação do horário de verão no País é entre 15 de outubro e 30 de novembro. Após esse período, na avaliação dele, a importância da política diminui, mas ainda poderia surtir efeitos.

Silveira participou no período da manhã de evento do grupo Esfera Brasil, em Roma, na Itália. "O horário de verão tem uma transversalidade, tem alguns setores que são extremamente afetados pelo horário de verão. Se tem algo que não se pode abrir mão em uma política pública com essa dimensão, é a questão da previsibilidade", declarou o ministro.

O titular da pasta de Minas e Energia também voltou a criticar o que chamou de "decisão ideológica" do governo anterior em pôr fim à política de horário especial. "Os números demonstram que pode ter sido um dos motivos de em 2021 nós termos chegado à beira de um colapso energético no Brasil."