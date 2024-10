Lula narra pane no avião presidencial e diz que vai comprar novas aeronaves

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula narrou hoje o episódio de pane no avião presidencial na volta do México, no dia 1º de outubro, e disse que o governo deve comprar novas aeronaves.

O que aconteceu

"O pessoal ficou preocupado", disse Lula, em entrevista à CBN de Fortaleza. O avião presidencial teve pane logo após decolar da Cidade do México, o que fez com que um dos motores ficasse desativado. A aeronave teve que sobrevoar o México por quatro horas e meia com apenas um motor, para esvaziar o tanque de combustível antes de pousar.

"Todo mundo teve tempo de repensar a sua vida", declarou o presidente. "Foram 4h30 em que repensei muito sobre o que eu tinha que ter feito na vida, o que tinha que fazer. Você pensa, como ser humano, o que cometeu de erro, de acerto, se você passou pela Terra como um cara bom, ou ruim, o que fez de errado... Alguns com mais medo, outros mais tranquilos", acrescentou.

O presidente confirmou que vão compras novos aviões. Desse problema tiramos uma lição: vamos comprar não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões, porque o Brasil, um país grande, a gente ser pego de surpresa? Então vamos preparar", disse Lula.

O pedido já foi repassado do Ministério da Defesa. O UOL tem procurado a Secom (Secretaria de Comunicação Social) e o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) para saber como serão as próximas viagens internacionais do presidente, incluindo uma para Rússia ainda neste mês, mas não teve resposta.

O voo no avião reserva foi "tranquilo, sem nenhuma intercorrência", segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social). O avião estava gastando seu combustível em voo antes de pousar, por uma questão de segurança, segundo uma nota oficial da FAB.

"Pessoal ficou preocupado"

"Quando levantou voo, aconteceu alguma coisa porque o avião estava com um ronco diferente, uma tremedeira, avião trepidava muito e eu logo levantei para ir saber com o copiloto o que estava acontecendo", contou o presidente. "Cheguei lá, a porta estava fechada, eu bati, o piloto abriu, estavam nervosos, porque estavam vendo como iam sair daquela situação e falaram que assim que tivessem informação iam passar."

Disseram que o avião estava seguro, uma turbina com problema, o motor, mas o outro está bem, já pedimos emergência para o aeroporto e vamos ficar circulando aqui durante duas horas até esvaziar um pouco o tanque, porque o tanque está muito cheio e se pousar coma avião pesado pode acontecer um acidente até problema com o trem de pouso.

Lula, sobre pane

"Obviamente que o pessoal fica preocupado", contou Lula. "Eu pedi para servir o almoço para o pessoal comer. Até fiz uma brincadeira estúpida dizendo que era preciso comer porque a gente não sabia se ia ter comida no céu, então vamos comer enquanto tem aqui, mas, graças a Deus, o avião pousou normal."