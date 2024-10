Lula diz que ricos não precisam do governo e de prefeituras em evento no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 11, que pessoas ricas não precisam do Estado, do governo, e das prefeituras. A afirmação do petista foi feita durante uma cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Fortaleza (CE). Veja o vídeo:

"Cuidar do povo é cuidar daqueles que mais necessitam porque o rico não precisa do Estado, o rico não precisa do governo, o rico não precisa da prefeitura. Ele já mora bem, a rua dele já tem asfalto, já tem água encanada, já tem esgoto, já tem shopping center, já tem cinema, tem teatro no centro da cidade. O pobre que mora na periferia, o quê que ele tem? Nada", afirmou Lula.

Lula formalizou a entrega de 1.296 moradias do Minha Casa, Minha Vida no bairro Cidade Jardim, localizado na capital cearense. A visita de Lula à Fortaleza também é uma estratégia do PT para alavancar a candidatura do deputado estadual Evandro Leitão (PT), que vai disputar o segundo turno na corrida da prefeitura contra o bolsonarista André Fernandes (PL).

Também nesta sexta, Lula afirmou que pretende comprar "alguns aviões" para o transporte de autoridades políticas em viagens oficiais. A declaração foi feita em entrevista à rádio cereanse O Povo/CBN, e fez referência ao episódio de pane que fez o presidente e outros integrantes do governo terem que sobrevoar o espaço aéreo mexicano por cerca de cinco horas, no dia 1° de outubro.

"Desse problema, nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões", disse Lula nesta sexta. "Vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é para o Lula, para o Fernando Henrique Cardoso, ou para (Jair) Bolsonaro. É um avião para instituição Presidência da República", afirmou.