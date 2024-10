Lula chama pedido de apuração dos EUA sobre compra de caças Gripen de 'intromissão'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como "intromissão" o pedido de informação feito pelos Estados Unidos à Saab, fabricante de aviões, sobre a compra dos caças Gripen pelo Brasil, em 2014.

"Eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão em uma coisa de outro país. É descabida essa informação. Não sei qual é a informação que eles estão pedindo, também não quero fazer julgamento precipitado, mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou", disse o presidente em entrevista à Rádio O Povo/CBN de Fortaleza nesta sexta-feira,11.

A sueca Saab, fabricante da aeronave, informou na quinta-feira, 10, que foi intimada pelo Departamento de Justiça dos EUA a fornecer informações sobre a venda dos 36 caças em um contrato avaliado em US$ 4,5 bilhões (R$26 bilhões em valores atuais), considerada a maior aquisição militar da América Latina. A empresa afirmou que cooperará com as autoridades americanas e fornecerá as informações requisitadas.

"Autoridades brasileiras e suecas já investigaram partes do processo de aquisição dos caças. As investigações foram encerradas sem indicar qualquer irregularidade por parte da Saab", diz o comunicado.

O edital para a compra dos caças foi lançado em 2006, durante do governo do petista. Além da Saab, participaram da licitação a americana Boeing e a francesa Dassault. O processo, no entanto, foi concluído apenas em 2014, no final do primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff (PT).

Em 2016, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou Lula por suspeita de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e associação criminosa no contexto das investigações da Operação Zelotes, relacionadas à contratação dos caças.

De acordo com o MPF, o ex-presidente teria participado de um esquema que prometia influenciar o governo para beneficiar determinadas empresas. A denúncia também apontava que a compra das aeronaves e a prorrogação de incentivos fiscais a montadoras teriam sido realizadas em troca de R$ 2,5 milhões, supostamente repassados a seu filho, Luis Cláudio Lula da Silva.

O caso não chegou a ter o mérito julgado pela Justiça Federal, pois a ação foi trancada pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje chefe da pasta de Justiça e Segurança Pública do governo de Lula, Ricardo Lewandowski.

Ele alegou parcialidade dos procuradores envolvidos e citou trocas de mensagens que vieram à tona após o hackeamento dos celulares de membros da força-tarefa da Lava Jato. Para o magistrado, as comunicações mostravam que até mesmo os procuradores consideravam frágeis as acusações contra Lula, que sempre negou envolvimento no caso.

Lewandowski voltou a decidir sobre o assunto em fevereiro de 2023, encerrando definitivamente a ação contra o presidente. Na mesma decisão, ele trancou processos relacionados a doações da Odebrecht ao Instituto Lula, bem como a compra de um terreno para a sede do instituto e de um apartamento em São Bernardo do Campo.

O ministro justificou que as provas apresentadas eram inválidas e carentes de embasamento suficiente. "Não há justa causa para que esses processos continuem tramitando, sob risco de evidente constrangimento ilegal imposto ao reclamante (Lula)", registrou.

Como são os caças Gripen

O F-39 Gripen E/F atinge uma velocidade máxima de 2.400 km/h, quase o dobro da velocidade do som (1.234 km/h em condições normais), o que permite percorrer a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro em apenas 12 minutos.

A aeronave pode transportar até 7,2 toneladas de armamentos. Entre eles, destaca-se o míssil Meteor, capaz de atingir alvos a até 200 km de distância, e o Iris-T, utilizado para alvos a até 30 km.

Além da alta velocidade, o teto máximo do F-39 é de 16.000 metros acima do nível do mar. Em comparação, o quadrimotor Airbus A380, reconhecido pela performance em voos comerciais de grandes distâncias, pode alcançar 15.700.

A autonomia da aeronave varia. Equipada com armamentos, ela pode alcançar até 1.100 quilômetros, o equivalente à distância entre Anápolis (GO), onde os caças estão estacionados no 1º Grupo de Defesa Aérea (GDA) e Salvador, na Bahia. Com o caça vazio, a distância máxima é de 4 mil quilômetros, equivalente a distância de Anápolis até o Panamá, na América Central.

O Gripen tem a capacidade de detectar os alvos de superfície e terrestre ao mesmo tempo, usando todos os sensores disponíveis da aeronave. As informações desses sensores são apresentadas de forma clara em um display moderno, que é sensível ao toque e apresenta os principais dados de voo.

Outro destaque é o sistema de criptografia que permite a comunicação sigilosa entre os pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB), garantindo o compartilhamento seguro de informações sobre os alvos.

As primeiras unidades entraram em operação na FAB em 2022 e o contrato prevê a aquisição de 40 aeronaves no total, após a inclusão de quatro unidades adicionais em 2022. A montagem dos caças será realizada pela Saab em parceria com a Embraer, em uma linha de produção inaugurada em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, no ano passado.