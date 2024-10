Kamala e Trump estão empatados nos Estados decisivos dos EUA, aponta pesquisa do WSJ

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente democrata dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-presidente republicano Donald Trump estão empatados em sete Estados que podem decidir a eleição presidencial de novembro, segundo uma pesquisa de opinião do Wall Street Journal na sexta-feira.

A pesquisa mostrou Kamala com uma vantagem marginal de 2 pontos percentuais nos Estados de Arizona, Geórgia e Michigan, Trump com 6 pontos em Nevada e 1 na Pensilvânia, e os dois empatados na Carolina do Norte e no Wisconsin. A pesquisa com 600 eleitores registrados em cada Estado, realizada de 28 de setembro a 8 de outubro, tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais em cada Estado.

Os resultados acirrados repetem outras pesquisas que refletem uma disputa apertada antes da eleição de 5 de novembro, à medida que os norte-americanos lidam com preocupações sobre economia, imigração, direitos das mulheres e valores democráticos da nação ao escolherem entre os dois candidatos.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos desta semana também constatou que Trump e Kamala estão em uma disputa acirrada em nível nacional, com Kamala pouco à frente por 46% a 43%.

As pesquisas com eleitores de Estados decisivos podem ser um indicador importante, já que os resultados do Colégio Eleitoral por Estado determinarão o vencedor, sendo que os sete Estados provavelmente serão decisivos.

Kamala, de 59 anos, ganharia uma maioria estreita no Colégio Eleitoral se conquistasse os Estados em que ela tem uma vantagem na pesquisa do WSJ.

Trump, de 78 anos, está fazendo sua terceira candidatura consecutiva à Casa Branca depois de perder para o presidente norte-americano, Joe Biden, em 2020.

