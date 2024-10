Kamala diz que criará conselho bipartidário para colher avaliações sobre políticas públicas

SCOTTSDALE, Arizona (Reuters) - A vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse nesta sexta-feira que criará um conselho bipartidário para colher “feedback” sobre políticas públicas, caso seja eleita no dia 5 de novembro. Kamala também afirmou que escolherá um republicano para o seu ministério. “Não quero pessoas ‘sim, senhora’. Quero pessoas que venham...e avaliem as ideias”, disse durante evento no Arizona para republicanos que apoiam a sua campanha. “Então, criarei um conselho bipartidário para que possamos construir uma estrutura nesse sentido. E fazer o trabalho que é importante”, disse. Kamala viajou para os Estados de Nevada e Arizona de quarta até esta sexta-feira, fazendo campanha no sudoeste do país. Ela participou de eventos, como um encontro da Univision em Las Vegas, uma reunião com o sindicato de trabalhadores da culinária e um comício em Phoenix. Tanto Nevada quanto Arizona são considerados Estados-chave para a eleição. (Reportagem de Stephanie Kelly)