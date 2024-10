JPMorgan tem queda no lucro com provisões maiores para inadimplência

(Reuters) - O JPMorgan Chase teve queda no lucro do terceiro trimestre, em um resultado pressionado por provisões para perdas com crédito que minimizaram a performance da unidade de banco de investimento.

O lucro foi de 12,90 bilhões de dólares nos três meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com os 13,15 bilhões de um ano atrás.

A receita líquida de juros - a diferença entre o que um banco ganha em empréstimos e paga em depósitos - cresceu 3%, chegando a 23,5 bilhões de dólares.

A receita da unidade de banco de investimento cresceu 29%, atingindo 2,4 bilhões de dólares. Esse crescimento é maior do que a previsão do banco, de 15% no mês passado.

No entanto, o JPMorgan Chase reservou 3,11 bilhões de dólares como provisões para perdas com crédito, em comparação com 1,38 bilhão no ano anterior.

O presidente-executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, manteve tom cauteloso em relação à economia norte-americana, apesar de os mercados acionários terem atingido máximas recordes e do Federal Reserve ter iniciado um ciclo de cortes de juros.

"Estamos monitorando de perto a situação geopolítica há algum tempo, e os eventos recentes mostram que as condições são traiçoeiras e estão piorando", disse Dimon.

(Por Niket Nishant em Bengaluru)