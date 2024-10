Josias: Favoritismo de Nunes faz qualquer tática de Boulos ficar obsoleta

A vantagem de Ricardo Nunes (MDB) em relação a Guilherme Boulos (PSOL) apontada pelo Datafolha mostra que o psolista precisará se desdobrar para reverter o quadro no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (11).

Em levantamento divulgado ontem, o Datafolha apontou que Nunes tem 55% das intenções de voto no segundo turno, contra 33% de Boulos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O favoritismo acachapante de Nunes faz com que qualquer estratégia adotada pelo comitê do Boulos corra o risco de se tornar obsoleta antes de ficar pronta.

Hoje, 63% dos eleitores do Lula manifestam a intenção de votar no Boulos. É mais do que no primeiro turno. Mas quando o candidato reforça seus vínculos com o Planalto, 31% dos paulistanos que optaram pelo Lula em 2022 preferem o Nunes. Pior do que isso: entre esses eleitores do Lula, 27% disseram que jamais votariam em Boulos.

É preciso realçar que do lado do Boulos está uma coligação ultraconservadora, que está herdando os votos do Pablo Marçal, que é o grotesco nessa eleição. O fantasma do Bolsonaro está rondando o comitê do Nunes. Ainda assim, 27% dos eleitores do Lula declaram que não escolheriam Boulos de jeito nenhum.

Isso mostra que Lula tem razão quando diz que o eleitor não tem dono e ainda há um antipetismo e uma aversão à esquerda pulsante na cidade de São Paulo. Josias de Souza, colunista do UOL

Os dados do primeiro levantamento do Datafolha mostram uma realidade cruel para Boulos, na visão de Josias. O colunista frisou que o candidato do PSOL tem muito pouco tempo para reduzir sua alta taxa de rejeição junto ao eleitorado, o que complica ainda mais sua missão na disputa com Nunes.

Boulos mal abraçou a causa do empreendedorismo e o Datafolha informa que 92% dos eleitores do Marçal dizem que jamais votarão no candidato do PSOL. Por mais que ele faça acenos a esse eleitor do grotesco, Boulos só herda 4% dos votos do Marçal. A maioria desse espólio escorregou por gravidade para o Nunes.

Realmente são desafios muito difíceis de serem transpostos em um período de tempo tão curto. São só duas semanas. Aí vem a taxa de rejeição, de notáveis 58%.

Nesta campanha, além de realçar o vínculo com Lula, Boulos enaltece o fato de Marta Suplicy estar ao seu lado. Houve uma carreata ontem, na qual Marta seria a estrela, mas ela nem foi. Com uma boa propaganda, vende-se até ovo sem casca, mas é preciso que ela tenha alguma conexão com a realidade. É muito difícil o desafio imposto ao Boulos. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Lula dá recado ao PT, que precisa rever relação com aliados

O presidente Lula deixou um aviso claro ao PT para a necessidade de o partido se reinventar e, para isso, precisa rever seu relacionamento com os aliados, afirmou o colunista Tales Faria.

Entendo [a fala de Lula] de duas maneiras. Tem que se discutir a esquerda como um todo. Ela ainda está com estratégias de campanha e discursos atrasados. Outra questão é o papel do PT, que sempre teve uma visão hegemonista na relação com partidos de esquerda e com os aliados.

No quadro em que o PT está, não dá para ter essa visão hegemonista. Isso tem que passar. Tem que entrar de cabeça na defesa dos aliados e abrir espaço para eles. Quem foi melhor da esquerda nessas eleições? O João Campos, em Recife. Ele é do PSB, que está subrepresentado no governo em termos de esquerda.

O PT precisa rever essa relação com seus próprios aliados na esquerda e no governo, em geral. Enquanto houver essa visão hegemonista, criam-se desconfianças e uma série de problemas. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.