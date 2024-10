Índice de Poder de Compra de Fertilizantes cai 5% em setembro, diz Mosaic

São Paulo, 11 - O Índice de Poder de Compra de Fertilizantes (IPCF) em setembro de 2024 alcançou 1,05, representando queda de 5% ante agosto (1,11). Em nota, a Mosaic disse que o momento é considerado favorável para compra do insumo, já que quanto mais baixo o indicador, melhor a relação de troca para o produtor rural.Segundo a Mosaic, no período houve um aumento médio das commodities de cerca de 1,1% em relação ao mês anterior. "Essa subida foi liderada pela soja, com alta de aproximadamente 4% e uma elevação pequena no preço do algodão de 0,2%. Já o milho apresentou queda de 4,8% e a cana-de-açúcar teve redução de 0,4%", explicou a companhia.No lado dos fertilizantes, houve uma retração de cerca de 1%. A queda foi liderada pelo superfosfato simples (SSP), com redução de 3,54%, seguido pelo cloreto de potássio (KCl) com queda de 2,37%. A alta ficou por conta da ureia em 1%. O fosfato monoamônico (MAP) se manteve estável.A Mosaic destacou, ainda, que, com a chegada do plantio do verão, o clima vem apresentando um peso maior nesse último mês. O La Niña já está ativo e os efeitos já são sentidos, com atrasos no plantio da soja 2024/24, principalmente no centro-norte brasileiro, por causa da escassez de chuvas.Com relação à safrinha de milho, a comercialização dos insumos continua atrasada em relação ao histórico por causa da curta janela de plantio. Segundo a Mosaic, é importante o produtor se preparar com a devida antecedência, evitando potenciais acúmulos logísticos. "Também merecem atenção as incertezas relacionadas à possível escalada do conflito no Oriente Médio, que podem afetar de alguma forma o mercado global de fertilizantes e, no caso brasileiro, o fornecimento de adubo para a segunda safra de milho", concluiu.