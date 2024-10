'Inadmissível e sem precedentes', diz Castro sobre falha em transplantes

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou em nota que a falha no serviço de transplantes de órgãos que resultou na contaminação de pacientes pelo vírus HIV no Rio configura "uma situação inadmissível e sem precedentes". "Vamos até o fim para que este erro jamais se repita", disse ele.

O que aconteceu

Governador informou que há sindicâncias em curso para esclarecer o caso. Além da secretaria de saúde do estado, a Polícia Civil do Rio também abriu inquérito para, segundo Castro, "chegar aos responsáveis".

"O Estado tem o dever de assumir sua responsabilidade no caso", disse ele no texto. "Reitero meu compromisso em preservar a segurança do sistema estadual de transplantes, que já salvou as vidas de mais de 16 mil pessoas", afirmou o governador na nota divulgada à imprensa.

Ministério da Saúde determinou retestagem de todo o material do laboratório envolvido no caso. Decisão foi anunciada nesta sexta (11) pela ministra Nísia Trindade. PCS LAB tem unidades em Nova Iguaçu e Belford Roxo, cidades da Baixada Fluminense.

Seis pacientes foram infectados após problemas em transplantes. Os casos foram revelados nesta sexta pela rádio BandNews FM e confirmados pelo UOL junto à SES-RJ (Secretaria Estadual de Saúde do Rio).