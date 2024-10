Ibovespa hesita na abertura sem viés claro no exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava nos primeiros negócios desta sexta-feira, sem uma tendência clara no cenário externo, com a pauta na última sessão da semana destacando dados de preços ao produtor nos Estados Unidos e sobre o setor de serviços no Brasil.

Às 10h04, o Ibovespa cedia 0,13%, a 130.178,71 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, perdia 0,22%.

(Por Paula Arend Laier)