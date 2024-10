Ibovespa fecha em queda descolado de NY com fiscal em foco; Vale sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, descolado de Wall Street, em mais uma sessão de alta nas taxas dos DIs, mas o declínio foi atenuado pelo avanço das ações da Vale, endossado pelo aumento dos preços futuros do minério de ferro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,28%, a 129.992,29 pontos, acumulando uma perda de 1,37% na semana. Na máxima do dia, marcou 130.353,99 pontos. Na mínima, 129.337,68 pontos.

O volume financeiro no pregão somou 17,9 bilhões de reais.

A bolsa paulista segue contaminada pelos receios com a cena fiscal do país e seus reflexos na política monetária, particularmente o risco de excessos fiscais precisarem ser compensados por uma Selic mais elevada.

Nesse contexto, as taxas dos DIs avançaram nesta sexta-feira mesmo com a estabilização nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O yield do Treasury de 10 anos marcava 4,0944% no final do dia, de 4,094% na véspera.

De acordo com analistas do Itaú BBA, tem sido rotina, na maior parte dos pregões, o Ibovespa ir na contramão das bolsas norte-americanas. Nesta sessão, o S&P 500 subiu 0,61%.

"A expectativa de uma recuperação existe, mas o índice precisa superar a resistência inicial em 131.800 pontos", afirmou a equipe do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista, enviado a clientes nesta sexta-feira.

DESTAQUES

- MERV&CO ON fechou em baixa de 5,4%, na terceira queda seguida, devolvendo parte do ganho do mês, em dia negativo para construtoras de modo geral, minadas pelo movimento dos DIs. O índice do setor imobiliário na B3, que também inclui ações de empresas de shopping centers, recuou 1,29%.

- GERDAU PN caiu 3,76%, pior desempenho no setor. Analistas do Itaú BBA chamaram a atenção em relatório para anúncio na véspera da siderúrgica norte-americana Nucor, de redução imediata de preço de 120 dólares por tonelada na maioria de seus produtos comerciais e estruturais nos EUA.

- MINERVA ON cedeu 4,48%, em sessão negativa para o setor, com MARFRIG perdendo 3,35% e JBS ON terminando em queda de 1,58%.

- GPA ON subiu 3,81%, revertendo a fraqueza do começo do pregão, assim como reagiu ASSAÍ ON, que encerrou com acréscimo de 1,05%. CARREFOUR BRASIL ON também mostrou melhora, distanciando da mínima do dia, quando marcou o piso histórico de 7,17 reais (-4,78%), mas ainda caiu 2,39%.

- VALE ON avançou 1,44%, apoiada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou em alta de mais de 1%. Investidores estão na expectativa de anúncio de novos estímulos na China no fim de semana.

- PETROBRAS PN perdeu 0,08%, em meio à fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou com decréscimo de 0,45%.

- BANCO DO BRASIL ON valorizou-se 0,5%, destoando do sinal predominante das ações de bancos do Ibovespa, com BRADESCO PN recuando 1,33%, ITAÚ UNIBANCO PN caindo 0,75% e SANTANDER BRASIL UNIT cedendo 0,07%.